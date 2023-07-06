Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Temmuz 2023 22:30
Aile sağlığı merkezi hemşire eş durumundan tayin Hk.

Merhabalar seçim öncesi kadroya alınan aile sağlığı merkezinde çalışan hemşireyim. eşim polis doğu iline tayini çıktı eş durumundan dilekçe verdik ancak hala bir gelişme yok. Aile sağlığı merkezinde hemşire olarak çalışıp seçim öncesi kadroya alınan ve eş durumundan bu şekilde ataması olan oldumu ? Şimdiden çok teşekkür ederim

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