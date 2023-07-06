KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


06 Temmuz 2023 22:40
2023/1 atama hk

Merhaba,

İşletme bölümü mezunuyum. Bu sene kendimi denemek için kpss ye girdim, p3 puan türünden 72 aldım. Kpss süreci nasıl yürüyor hiç bilmiyorum bu sebeple bilenler yardımcı olursa sevinirim. Sizce bu puanla şehir kadro vs. farketmeksizin atanmam mümkün olur mu? Bir de bu atamalar tek seferde olmuyormuş sanırım, diyelim ki bu atamada olmadı diğerlerinde bir şansım olur mu?

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