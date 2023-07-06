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06 Temmuz 2023 22:47
Tayin için anlaşmalı evlilik düşünen var mı?

Bir yakınım anlaşmalı evlilik yapabilir. Ücret talebi yoktur. Tek şartı kişinin yeşil pasaportu olmalı. Yer : izmir


hugo.almeida
Müsteşar
06 Temmuz 2023 22:54

Çok önemli değil ama sanki bilgi verilse iyi olur dediğim ufacık bir sorum var.

Yakınınızın cinsiyeti nedir?


ANTEROS
Aday Memur
06 Temmuz 2023 22:59
Hugo bari buna bulaşma :)
hugo.almeida, 1 saat önce

Çok önemli değil ama sanki bilgi verilse iyi olur dediğim ufacık bir sorum var.

Yakınınızın cinsiyeti nedir?


niliz
Aday Memur
06 Temmuz 2023 23:01

Kadın

hugo.almeida, 1 saat önce

Çok önemli değil ama sanki bilgi verilse iyi olur dediğim ufacık bir sorum var.

Yakınınızın cinsiyeti nedir?


hugo.almeida
Müsteşar
06 Temmuz 2023 23:03

Hocam şimdi cinsiyeti bilmeden iki taraf da "olur" der. Bir bakmışız evlenme dairesinde iki tane bıyıklı abi. Biz bunlar olmasın diye oy verdik. Ülkenin bekası söz konusu.

ANTEROS, 1 saat önce
Hugo bari buna bulaşma :)

niliz
Aday Memur
06 Temmuz 2023 23:05

Değerli vaktinizi harcamayın derim ilginizin olmadığı konulara

hugo.almeida, 1 saat önce

Hocam şimdi cinsiyeti bilmeden iki taraf da "olur" der. Bir bakmışız evlenme dairesinde iki tane bıyıklı abi. Biz bunlar olmasın diye oy verdik. Ülkenin bekası söz konusu.


ANTEROS
Aday Memur
06 Temmuz 2023 23:06
Ama yeşil pasaport demiş hollandada bıyıklı bıyıklı takılacaklar belki
hugo.almeida, 1 saat önce

Hocam şimdi cinsiyeti bilmeden iki taraf da "olur" der. Bir bakmışız evlenme dairesinde iki tane bıyıklı abi. Biz bunlar olmasın diye oy verdik. Ülkenin bekası söz konusu.


ANTEROS
Aday Memur
06 Temmuz 2023 23:07
Sahibindene ilan verir gibi ilan vermişsin

niliz
Aday Memur
06 Temmuz 2023 23:08

Aslında siz ikiniz evlilik düşünebilirsiniz aynı zekaya sahipsiniz . Bos vaktiniz çok. Birbiriniz için yaratılmışsiniz. Benim merak ettiğim hanginiz diğerine yürüyor

ANTEROS, 1 saat önce
Ama yeşil pasaport demiş hollandada bıyıklı bıyıklı takılacaklar belki

hugo.almeida
Müsteşar
06 Temmuz 2023 23:09

Tayin için ilk burada evlenmeleri lazım ama.

ANTEROS, 1 saat önce
Ama yeşil pasaport demiş hollandada bıyıklı bıyıklı takılacaklar belki

ANTEROS
Aday Memur
06 Temmuz 2023 23:10
Bi saniye kriter zeka değildi pasaport demissin konuyu çarpıtma
niliz, 59 dk. önce

Aslında siz ikiniz evlilik düşünebilirsiniz aynı zekaya sahipsiniz . Bos vaktiniz çok. Birbiriniz için yaratılmışsiniz. Benim merak ettiğim hanginiz diğerine yürüyor


hugo.almeida
Müsteşar
06 Temmuz 2023 23:10

Sadece zeka önemli değil ki evlenmek için.

Anteros, yeşil pasaportun var mı?

niliz, 59 dk. önce

Aslında siz ikiniz evlilik düşünebilirsiniz aynı zekaya sahipsiniz . Bos vaktiniz çok. Birbiriniz için yaratılmışsiniz. Benim merak ettiğim hanginiz diğerine yürüyor


Kagiş
Müsteşar
06 Temmuz 2023 23:13

Yokk artıkkk!!)))


Fenciyi_M38
Daire Başkanı
06 Temmuz 2023 23:14

Millet ne başlıklar açıyor alenen utanmadan neler yazılıyor ama ben birisini efendice eleştirdiğim halde uyarı cezası alıyorum. Moderatörler yazımı okuyorsanız bariz tutarsızsınız. Şu başlığa bile izin vermeniz sizin ayıbınız.


Gakkossss
Aday Memur
06 Temmuz 2023 23:16
:)
niliz, 59 dk. önce

Aslında siz ikiniz evlilik düşünebilirsiniz aynı zekaya sahipsiniz . Bos vaktiniz çok. Birbiriniz için yaratılmışsiniz. Benim merak ettiğim hanginiz diğerine yürüyor


ANTEROS
Aday Memur
06 Temmuz 2023 23:17
Kimliği bile yeni aldım
hugo.almeida, 57 dk. önce

Sadece zeka önemli değil ki evlenmek için.

Anteros, yeşil pasaportun var mı?


hugo.almeida
Müsteşar
06 Temmuz 2023 23:19

Yeşil pasaport yoksa olmaz.

ANTEROS, 50 dk. önce
Kimliği bile yeni aldım

ANTEROS
Aday Memur
06 Temmuz 2023 23:24
Zamanında alamadık
hugo.almeida, 48 dk. önce

Yeşil pasaport yoksa olmaz.


Yamyamav
Memur
06 Temmuz 2023 23:33

5 yıl beklerse ben talibim. Ancak o zaman alabiliyorum yesili


hugo.almeida
Müsteşar
06 Temmuz 2023 23:33

Alacaksın işte. Lazım oluyor böyle şeyler. Ben Anadolu'nun ortasında en yakın denize 300 km uzakta yaşamama rağmen lazım olur diye kaptanlık ehliyeti bile aldım. 5 metreye kadar olan tekneleri sürebiliyorum.

ANTEROS, 43 dk. önce
Zamanında alamadık

ANTEROS
Aday Memur
06 Temmuz 2023 23:42
Tekneyi yağlaya yağlaya izmire kadar götürecen artık kısmetin ordaymış bak
hugo.almeida, 34 dk. önce

Alacaksın işte. Lazım oluyor böyle şeyler. Ben Anadolu'nun ortasında en yakın denize 300 km uzakta yaşamama rağmen lazım olur diye kaptanlık ehliyeti bile aldım. 5 metreye kadar olan tekneleri sürebiliyorum.

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