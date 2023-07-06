Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Temmuz 2023 22:50
Tayin için anlaşmalı evlilik düşünen var mı?

Tayin için anlaşmalı evlilik düşünen var mı?

Bir yakınım anlaşmalı evlilik yapabilir. Ücret talebi yoktur. Tek şartı kişinin yeşil pasaportu olmalı. Yer : izmir


Conkiponki
Memur
06 Temmuz 2023 23:02

Bul beni


Nizamettin1453
Genel Müdür
06 Temmuz 2023 23:10

Güzelse ben ikinci hanımı alırım, başlık parası istemiyorsa!


memuraday-y
Şef
06 Temmuz 2023 23:39

Bu nasıl bir soru ya :):):):)

Toplam 3 mesaj

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