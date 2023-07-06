KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


06 Temmuz 2023 22:51
4B den KİT'e geçiş

Herkese merhabalar Üniversitesinde 657 4 B teknisyen olarak çalışıyorum 2023 2 merkezi atama TMO geçmek istiyorum Herhangi bir sorun olur mu Bilen hocalarım cevaplarsa sevinirim

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