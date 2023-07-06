Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Temmuz 2023 22:52
Tayin için anlaşmalı evlilik düşünen var mı?

Tayin için anlaşmalı evlilik düşünen var mı?

Kişinin ücret talebi yoktur. Tek şartı kişinin yeşil pasaportu olmalı.

Yer izmir

Çok Yazılan Konular

Jandarma askerdir diyenlereZam, maaş, meslek hakkındaUzman çavuş tazminat hakkındaKKK Ydk??Refakat izni Hakkında.Sağlık nedeniyle tayin hakkı.Üsteğmen Babalik izni verilmiyorModeratorler nerede1 yıllık deneme süresi içinde istifa edip yeniden memur olan var mı?

Sözlük

özlemek 3 bal kabağı 1 füzo 1 maaş konusuna temizlik işçisinin memura tur bindirmesi 4 yüzünden geçen gölge 2 aygır 1 gençler 1 Misafirlikteyken aniden oluşan ölüm sessizliği 1 tamlayanla üretilmiş hayvan isimleri 2 hayatın olağan akışı 1

Son Haberler

7 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıklarıAnkara'da 3,6 büyüklüğünde depremBebeğini çöpe atan annenin ifadesi pes dedirttiFahrettin Altun'dan kültürel hegemonya paylaşımıDışişleri'nden Kıbrıs müzakere sürecindeki iddialar hakkında açıklama

Editörün Seçimi

Cumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yokİkinci El Ucuz Suni Deri Dönerli Amortisörlü Satılık KoltukSeyyanen Zamdan 3647 TL Maaş FarkıEğitim Bir Sen Ali Yalçın Siz Ne iş Yaparsınız ?