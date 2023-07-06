Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Temmuz 2023 22:55
Sürekli icraat kovalayanlar

Sürekli icraat yapan günlük 70-80 sorgu yapanların amacı ne çok merak ediyorum sorgu başına 100 lira ücret mi veriyorlar da? Sizin orda da var mı bunlardan


Dead.588
Aday Memur
06 Temmuz 2023 23:23

Eksileyenler size iyi oluyor böyle devam edin


Dead.588
Aday Memur
06 Temmuz 2023 23:34

Sizin gibi yalaka ve korkaklar yüzünden bu meslek çekilmez hale geliyor


Sadeceinsan65
Şef
06 Temmuz 2023 23:55
Gorevını yapıyorlar sen yatıyorsun diye zoruna mı gidiyor allahım dunya tersine dondu ekipte iken sureklı dolaşmayı durmayı sevmiyorum bolgeme hakim olmak hosuma gidiyor ucan kustan haberin olunca bir sey oldugu da cozmen zor olmuyor kapıssss:) sen polis memurunun sendikan yok dıger memurlarda sendikası ıs yavasşatma kısmı grev kararı almadan kafasına gore ıs yavaslatıp gorevını safsaklatamaz. Gorevını yaptıklarını kendi gorevler ini aksatma sını ıstedıgın ıcın suc ıslıyorsun su anda.

Dead.588
Aday Memur
07 Temmuz 2023 00:04

Kardeşim sen meseleyi anlamadın bizim işimiz konulara gitmek konuya gittiğimizde zaten ordaki kişilerim sorgusunu yapıyor onda sıkıntı benim dediğim şey ekstradan gibip de sorgu yapıp komserin gözüne girmeye çalışanlardan bahsediyorum

Sadeceinsan65, 12 dk. önce
Gorevını yapıyorlar sen yatıyorsun diye zoruna mı gidiyor allahım dunya tersine dondu ekipte iken sureklı dolaşmayı durmayı sevmiyorum bolgeme hakim olmak hosuma gidiyor ucan kustan haberin olunca bir sey oldugu da cozmen zor olmuyor kapıssss:) sen polis memurunun sendikan yok dıger memurlarda sendikası ıs yavasşatma kısmı grev kararı almadan kafasına gore ıs yavaslatıp gorevını safsaklatamaz. Gorevını yaptıklarını kendi gorevler ini aksatma sını ıstedıgın ıcın suc ıslıyorsun su anda.

Dead.588
Aday Memur
07 Temmuz 2023 00:06

Sanki işimiz çok kolaymış gibi niye fazladan iş yapalım ben bunu anlatmaya çalışıyor bu arada kimseye de görevini akşam ihbara gitme demiyorum sadece fazladan iş yapmaya gerek yok bunu diyorum

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