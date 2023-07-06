Sürekli icraat kovalayanlar

Gorevını yapıyorlar sen yatıyorsun diye zoruna mı gidiyor allahım dunya tersine dondu ekipte iken sureklı dolaşmayı durmayı sevmiyorum bolgeme hakim olmak hosuma gidiyor ucan kustan haberin olunca bir sey oldugu da cozmen zor olmuyor kapıssss:) sen polis memurunun sendikan yok dıger memurlarda sendikası ıs yavasşatma kısmı grev kararı almadan kafasına gore ıs yavaslatıp gorevını safsaklatamaz. Gorevını yaptıklarını kendi gorevler ini aksatma sını ıstedıgın ıcın suc ıslıyorsun su anda.

Gorevını yapıyorlar sen yatıyorsun diye zoruna mı gidiyor allahım dunya tersine dondu ekipte iken sureklı dolaşmayı durmayı sevmiyorum bolgeme hakim olmak hosuma gidiyor ucan kustan haberin olunca bir sey oldugu da cozmen zor olmuyor kapıssss:) sen polis memurunun sendikan yok dıger memurlarda sendikası ıs yavasşatma kısmı grev kararı almadan kafasına gore ıs yavaslatıp gorevını safsaklatamaz. Gorevını yaptıklarını kendi gorevler ini aksatma sını ıstedıgın ıcın suc ıslıyorsun su anda.