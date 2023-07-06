Temizlik işinden nasıl kurtulurum?

Psikiyatriden rapor almak cogu alanda isinizi zorlastirir. Deli olmaniz anlaminda degil fakat aldiginiz tani onemli eger ofkeyi kontrol edememeye dayali bir sikayetten raporunuz varsa guvenlikte ( verilen yetkiyi kotuye kullanma olasiligi) gibi sebeplerden o ise uygun gorulmemis olabilir. Eger iletisime yonelik bir tani aldiysaniz tekrar masa basi insanlarla iletisime dayali gorev vermekten kacinir idareciler o yuzden raporunuzu aldiginiz bolum ve tani onemli

Psikiyatriden rapor almak cogu alanda isinizi zorlastirir. Deli olmaniz anlaminda degil fakat aldiginiz tani onemli eger ofkeyi kontrol edememeye dayali bir sikayetten raporunuz varsa guvenlikte ( verilen yetkiyi kotuye kullanma olasiligi) gibi sebeplerden o ise uygun gorulmemis olabilir. Eger iletisime yonelik bir tani aldiysaniz tekrar masa basi insanlarla iletisime dayali gorev vermekten kacinir idareciler o yuzden raporunuzu aldiginiz bolum ve tani onemli