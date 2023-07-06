Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Temmuz 2023 23:00
Temizlik işinden nasıl kurtulurum?

Engelli kadrosunda psikiyatriden YHS hizmetliyim benim gibi benim yarım olamayacak adamlara masa başı tarzı isler veriliyor. Çünkü hepsinin bir yakını var örgütlenmiş gibiler beni okullarda geçici görevlendirme ile temizlik işine veriyorlar. Bilgisayar sertifikası alıp masa başı tarzi veya guvenlik sertifikası alsam okullarda güvenlik olabilir miyim. Yardımlarınızı bekliyorum.


Kagiş
Müsteşar
06 Temmuz 2023 23:16

Psikiyatriden bir durum varsa güvenlik görevlisi olunmaz! Hele ki okulda hiç olmamalı!!?


Matrix01
Aday Memur
06 Temmuz 2023 23:19

Psikiyatrik ilaç kullanan delimi oluyor? Toplumda psikiyatrik ilaç kullanmayan kaldimi ki? Sana ve senin gibilere buradan doymuyorum şu önyargi işini Bi bırakın...

Kagiş, 51 dk. önce

Psikiyatriden bir durum varsa güvenlik görevlisi olunmaz! Hele ki okulda hiç olmamalı!!?


Kagiş
Müsteşar
06 Temmuz 2023 23:29

Ben öyle bir şey kastetmedim! Tâbi konunun detayını bilemem, sadece kendi fikrimi söyledim. Bu arada ben de antidepresan kullanıyorum.

Matrix01, 48 dk. önce

Psikiyatrik ilaç kullanan delimi oluyor? Toplumda psikiyatrik ilaç kullanmayan kaldimi ki? Sana ve senin gibilere buradan doymuyorum şu önyargi işini Bi bırakın...


Yamyamav
Memur
06 Temmuz 2023 23:31

Torpille kurtulursunuz


Sanaylin
Aday Memur
06 Temmuz 2023 23:38
Psikiyatriden rapor almak cogu alanda isinizi zorlastirir. Deli olmaniz anlaminda degil fakat aldiginiz tani onemli eger ofkeyi kontrol edememeye dayali bir sikayetten raporunuz varsa guvenlikte ( verilen yetkiyi kotuye kullanma olasiligi) gibi sebeplerden o ise uygun gorulmemis olabilir. Eger iletisime yonelik bir tani aldiysaniz tekrar masa basi insanlarla iletisime dayali gorev vermekten kacinir idareciler o yuzden raporunuzu aldiginiz bolum ve tani onemli

Matrix01
Aday Memur
06 Temmuz 2023 23:44

Benim ve senin gibi insanların Allah yardımcısı olsun 15 senedir çekiyor bu illet hastalığı dışarıdan ve konuşmama bakınca adam senin biseyin yokki diyor ama bilmiyorum içimi yani sen karsi tarafa ne anlatırsan anlat herkes yaşadığı kadarını anlar. Bu arada

Benim gibi ekpss ile atanmis psikiyatrik raporu olan arkadaşın güvenlik sertifikası vardı okulda guvenlikti. Allah rahmet elesin mekani cennet olsun 7 sene önce kalp krizinden vefat etti.

Kagiş, 38 dk. önce

Ben öyle bir şey kastetmedim! Tâbi konunun detayını bilemem, sadece kendi fikrimi söyledim. Bu arada ben de antidepresan kullanıyorum.


Matrix01
Aday Memur
06 Temmuz 2023 23:46

Bu tarz sikintilarim yok allaha şükür. Benim sikintim iç sıkıntısı herseyi içe atarım kimseye zararım olmaz.

Sanaylin, 29 dk. önce
Psikiyatriden rapor almak cogu alanda isinizi zorlastirir. Deli olmaniz anlaminda degil fakat aldiginiz tani onemli eger ofkeyi kontrol edememeye dayali bir sikayetten raporunuz varsa guvenlikte ( verilen yetkiyi kotuye kullanma olasiligi) gibi sebeplerden o ise uygun gorulmemis olabilir. Eger iletisime yonelik bir tani aldiysaniz tekrar masa basi insanlarla iletisime dayali gorev vermekten kacinir idareciler o yuzden raporunuzu aldiginiz bolum ve tani onemli

Matrix01
Aday Memur
06 Temmuz 2023 23:47

Siyasimi

Yamyamav, 36 dk. önce

Torpille kurtulursunuz


hugo.almeida
Müsteşar
06 Temmuz 2023 23:55

Dini de olur ama o da siyasiye bağlanır sonuçta.

Matrix01, 20 dk. önce

Siyasimi

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