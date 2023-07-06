KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


06 Temmuz 2023 23:04
30.Pomem ile alakalı soru

Tarihleri açıklamışlar herkeste aynı mı tarih ve bu sınav tarihinde sağlık kontrolü ve parkuru aynı gün mü yapacaklar? tecrübeliler aydınlatırsa sevinirim.


Baypar
Şef
06 Temmuz 2023 23:11

Herkeste aynı değil.1 hafta erkekler 1 hafta kadınlar çağırılıyor.Yani 10 temmuz 22 temmuz arası olacak sınavlar.

Sana çıkan günle bana çıkan aynı olmaz yani kimisi 10 kimisi 11 12 13 temmuzda girer.Tarihler farklı yani ama işleyiş ve muamele aynı olmuyor.Genelde 1. Ve 2. Gün adayları daha çok zorluyorlar ve elenen çok oluyor.

Bana ilk gün saat 12 çıktı yani 2. Komisyona girecem.Bakalım hayırlısı olsun.


SwitzzZ
Aday Memur
06 Temmuz 2023 23:12

İlk gün derken hangi tarih ilk gün?

Baypar, 56 dk. önce

Herkeste aynı değil.1 hafta erkekler 1 hafta kadınlar çağırılıyor.Yani 10 temmuz 22 temmuz arası olacak sınavlar.

Sana çıkan günle bana çıkan aynı olmaz yani kimisi 10 kimisi 11 12 13 temmuzda girer.Tarihler farklı yani ama işleyiş ve muamele aynı olmuyor.Genelde 1. Ve 2. Gün adayları daha çok zorluyorlar ve elenen çok oluyor.

Bana ilk gün saat 12 çıktı yani 2. Komisyona girecem.Bakalım hayırlısı olsun.


SwitzzZ
Aday Memur
06 Temmuz 2023 23:13

10 u ilk gün ise 6 da açıklanan şey 10 u erken değil mi yazık ya

SwitzzZ, 55 dk. önce

İlk gün derken hangi tarih ilk gün?


Baypar
Şef
06 Temmuz 2023 23:15

Evet 10 temmuz ilk gün olacak.

SwitzzZ, 54 dk. önce

10 u ilk gün ise 6 da açıklanan şey 10 u erken değil mi yazık ya

Toplam 4 mesaj

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