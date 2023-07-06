30.Pomem ile alakalı soru

Herkeste aynı değil.1 hafta erkekler 1 hafta kadınlar çağırılıyor.Yani 10 temmuz 22 temmuz arası olacak sınavlar.

Sana çıkan günle bana çıkan aynı olmaz yani kimisi 10 kimisi 11 12 13 temmuzda girer.Tarihler farklı yani ama işleyiş ve muamele aynı olmuyor.Genelde 1. Ve 2. Gün adayları daha çok zorluyorlar ve elenen çok oluyor.

Bana ilk gün saat 12 çıktı yani 2. Komisyona girecem.Bakalım hayırlısı olsun.