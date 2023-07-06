Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


06 Temmuz 2023 23:09
Dhmi

Dhmi maaşları bahsedildiği kadar 'çok iyi' olsa 3 yıl ayrılmama şartı olmazdı bence. Büyük oyun dönüyor haberiniz olsun...


superbery
Aday Memur
06 Temmuz 2023 23:12

oyunu bozdun


dhmiofficier
Aday Memur
06 Temmuz 2023 23:35

Deşifre olduk kahretsin


Secretgift
Şef
06 Temmuz 2023 23:36
Hocam memur kaçla kapatır?
dhmiofficier, 32 dk. önce

Deşifre olduk kahretsin


blizzard912
Şef
06 Temmuz 2023 23:41

3 yıl şartı dhmi için değil de diğer kitler için çıkarılmış olabilir mi.

Toplam 4 mesaj

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