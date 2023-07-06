Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Temmuz 2023 23:20
Emekli ikramiyesi
Şimdi bu zamla emekli ikramiyesi kaç olur benimki 516000 di

ahmet7174
Aday Memur
06 Temmuz 2023 23:23
600 bin

karabatak28
06 Temmuz 2023 23:25
Bunada mı kesik attılar zaten kuş oldu
Toplam 2 mesaj

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