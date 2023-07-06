Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Temmuz 2023 23:41
%13,5 ve 8000 tl refah payinin işçilerede verilmesi

Ocak ayinda enflasyon uzerine 13,5 refah payi aldilar,temmuzda yine enflasyon uzerine 8000 tl seyyanen zam aldilar,ustelik simdi birde toplu sozlesme yapacaklar,orada da ne kadar alirlar allah bilir.

Peki bu surecte isci ne aldi,refah payi hic almadi,sadece enflasyon ve gecen ay imzalanan toplu sozlesmeden %45,bu refah payi sadece memurun mu kardesim,isciye gelimce yok mu,adil olunmasi ve en azindan bu 8000 tl seyyanen refah payi isciyede verilmesi gerekir.


lalati
Genel Müdür
07 Temmuz 2023 00:01

ketçap mayonez de olsun mu

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