Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Temmuz 2023 23:50
Müdüre tutanak

Sözleşmeli olarak haklarım nelerdir? Müdüre tutanak tutabilir miyiz mesela veya bir işçi bize tutanak tutabilir mi? Mevzuatın hangi kısmını okumalıyız deneyimli memur abilerimiz yardımcı olursa bu konularda sevinirim.


Matrix01
Aday Memur
06 Temmuz 2023 23:55

Tutamazsın tutturmuşlar... öğretmen onlar geneli örgütlenmistir hepsi birbirini tutar ve isinden olursun.


Matrix01
Aday Memur
06 Temmuz 2023 23:57

Pardon saglik bakanligi imis.:D ama farketmez hepsi aynı.

Matrix01, 13 dk. önce

Tutamazsın tutturmuşlar... öğretmen onlar geneli örgütlenmistir hepsi birbirini tutar ve isinden olursun.

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