Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Temmuz 2023 23:55
Emekli Maaşıyla Hiçbir Memur Emekli Olmaz!
Memur emekli olmayınca, gençler daha çok bekler memur olacağım diye! Tüm memurlar 65 yaşa kadar çalışır.

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