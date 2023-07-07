Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Temmuz 2023 00:13
Yaz okulu ek dersi

Okul öncesi öğretmeniyim, önümüzdeki hafta itibari ile yaz okulu açma ihtimalim var. Yaz okulunda ek ders hesaplaması nasıl olur bilen var mı ? Haftalık 6x5 saat ders olacak

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