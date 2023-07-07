EGM sağlık yönetmeligi

Şark dönüşü Küçük il olan memlekete tayin olabilmek için tek kardeş olan ağır ve sürekli engelli abi çin hangi yolu izlemeliyiz (Not:Abi memlekette tedavisi devam etmekte anne yaşlı ve baba vefat)

Şark dönüşü Küçük il olan memlekete tayin olabilmek için tek kardeş olan ağır ve sürekli engelli abi çin hangi yolu izlemeliyiz (Not:Abi memlekette tedavisi devam etmekte anne yaşlı ve baba vefat)