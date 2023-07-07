Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


07 Temmuz 2023 00:41
Evreni kim tasarladı?

Konumuz din veya dinler değil.

Bir bilgisayar simülasyonunda yaşıyor olabilir miyiz?

Ya herşey bir video oyunuysa bu oyunu kim tasarladı?

Araştıran ve sorgulayan duyarlı kişiler yorumlarınızı ihmal etmeyin.

Kaynak: Matrix simülasyon teorisi ve Elon musk

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