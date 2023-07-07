Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Temmuz 2023 00:46
Kamu mühendislerinin maaşları en düşük hekim maaşlarına eşitleniyor diye torba yasa geleceği doğru m

Bilginiz var mı


Hunzah
Memur
07 Temmuz 2023 00:49

He he doğru


wuhanlı
Genel Müdür
07 Temmuz 2023 00:52

torba yasa gelince görürsün

akademisyenler, kariyer meslekleri, mühendisler, ve bir meslek grubu daha vardı en az doktor maaşı alacak diyorlar mühendisler aldıkları bilgilere göre

Hunzah, 49 dk. önce

He he doğru


wuhanlı
Genel Müdür
07 Temmuz 2023 00:56

sosyal medyaya bak, bahsediyorlar

Hunzah, 49 dk. önce

He he doğru


kubii
Daire Başkanı
07 Temmuz 2023 01:02
İlk işim ziraat fakültesine gitmek olur..
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