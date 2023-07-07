Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Temmuz 2023 00:48
Farkında mısınız????

Memurlar içinde eğitim seviyesi en yüksek olan öğretmenlerin maalesef en az maaş olan meslek grubu oldu. Lise mezunu bekçi ve hemşireler öğretmenlerden daha çok maaş alıyorlar. Kamuda meslekler arası ücret sistemi fena bozuldu. Zaten bundan sonra da enflasyon ile mücadele ediyoruz diyerek enflasyon düşük çıkacak, yine eskisi gibi artık sadece enflasyon farkı verecekler ve maaşlar daha da eriyecek...


Serserdeo
Aday Memur
07 Temmuz 2023 01:22

Öğretmen değilim ama bu durumun bende farkındayım ve genelde zaten 3 ay tatiliniz var zaten yarım gün çalışıyorsunuz deniliyor bir çok insan böyle geniş bir tatil yerine çalışmayı daha iyi bir maaş almayı tercih edebilirdi keşke kendi içinde seçme şansları olabilseydi


serkansah86
Daire Başkanı
07 Temmuz 2023 01:36

Öğretmenlik mesleği kolay zannedenler, yazın evde çocuklarına 2 ay tahammül edemiyorlar.

Serserdeo, 16 dk. önce

Öğretmen değilim ama bu durumun bende farkındayım ve genelde zaten 3 ay tatiliniz var zaten yarım gün çalışıyorsunuz deniliyor bir çok insan böyle geniş bir tatil yerine çalışmayı daha iyi bir maaş almayı tercih edebilirdi keşke kendi içinde seçme şansları olabilseydi

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