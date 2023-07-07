Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Temmuz 2023 01:11
Lise hazırlık için bir derece verilmesi
Arkadaşlar lise hazırlık için bir derece verilmesi için dilekçe vermiştim lise diplomamın fotokopisini ekleyerek ancak bir türlü eklemediler, lise diplomamda 3 yıl + hazırlıkta yazıyor. Doğru biliyorum değil mi, eklenmesi gerekmez mi ?

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