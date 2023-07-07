Arkadaşlar lise hazırlık için bir derece verilmesi için dilekçe vermiştim lise diplomamın fotokopisini ekleyerek ancak bir türlü eklemediler, lise diplomamda 3 yıl + hazırlıkta yazıyor. Doğru biliyorum değil mi, eklenmesi gerekmez mi ?

Arkadaşlar lise hazırlık için bir derece verilmesi için dilekçe vermiştim lise diplomamın fotokopisini ekleyerek ancak bir türlü eklemediler, lise diplomamda 3 yıl + hazırlıkta yazıyor. Doğru biliyorum değil mi, eklenmesi gerekmez mi ?