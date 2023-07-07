Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Temmuz 2023 01:12
Deprem Bölgesi Geçici Görev Planı var mı? Ne kadar daha sürer?

Kolay gelsin cümleten ve tekrar geçmiş olsun diyelim. Allah bir daha yaşatmasın. Ben Malatya iline iki kez gittim mevzu bahis gitmemek değil ama önce ki aylarda 3-4 aylık bir plan ve şema vardı daireden gelen, şuan böyle bir şema var mı? Varsa deprem bölgesi geçici görevi ne zaman sona erecek? Bilgisi olanlar paylaşırsa mutluluk duyarız. Saygılarımla

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