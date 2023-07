Bitmek bilmeyen Emekli fetişizmi..

Toplumun nereyse tamamına sirayet etmiş fetişizm çeşidi. İlginçtir ki; bunu en çok savunan da evsiz, arabasız, geleceksiz genç ve orta yaşlılar olması. Bak güzel kardeşim erken emeklilik, emekli olan haricinde kimseye faydası olmayan bir şeydir. Rahmetli dedem 38 yaşında emekli oldu. Öldüğünde 84 yaşındaydı. 20 yıl bile çalışmadan 46 yıl emekli maaşı aldı. Ya şimdi kazanılmış hak ZIRVALARINI bi kenara bırak. 41 yaşında emekli olmuş emekli albay tanıdım. 15 gün birlikte çalıştık. Ben tanıdığımda 42 yaşındaydı kendisi ben de 36 yaşındaydım. Benim maaşımın neredeyse 1.5 katı maaş alıyordu. Bu arada benim maaşım da ortalama memur maaşının üstündedir. Benden hızlı koşuyordu. Şantiyede baş mühendis olarak çalışmayı hayal ediyordu. 2 ev ,son model arabası falan da var bu arada. Yani hem maddi, hem manevi hem de mental durumu gayet iyiydi. Başta belirttiğim fetişizm sayesinde bu abimiz bayramlarda ikramiye alıyor. Öteki gelse asgari ücret kadar ikramiye alacaktı))) Allah uzun ömür versin 90 yaşına kadar yaşasa 50 yıl iyi bir maaş ve ikramiye alacak. Toplumun çoğu da en düşük emekli maaşı asgari ücret olmalı diyor. Haber kanalları, siyasi partiler vs vs. O herkesin küçümsediği asgari ücreti gençlerin çoğu eşşek gibi günde bazen 10 saat çalışarak zar zor alırken. Hayırdır abi ülkede KAST sistemi var da bizim mi haberimiz yok.köleler ve sürekli imtiyaz isteyenler. Emeklilerin çoğunun evi, evleri var, yazlığı olan var. Gençler bilmez eskiden ev, yazlık almak zor değildi. İnan o emekli yazlığıni satışa çıkarsın senin benim ömür boyu sahip olamayacağımız paralara satar. Ev var, yolculuk Bedava, çoluk çocuk zaten evlenmis gitmiş. Para biriktirmek, ev ,araba almak için çaba yok. Kısacası aldığı para sadece günlük ihtiyaçları için. Yeni memur ev kiralayacak, kiyafetler alacak, ev kiralayacak, evlenecek, ailesine bakıp çocuk büyütecek, işe gidebilmek için yol parası verecek, işyerinde yemek parası verecek. Bir kaç bin lira artarsa da 150 yıl sonra ev alabilir))) Araba alırsa ev parası biriktiremez. Ez cümle demem o ki; emeklilerin çok büyük bir kısmının durumu ortalama memurdan kat be kat iyi. Benim evim olsun 10.000 lira eksik alayım zararı yok. Salt maaş üzerinden karşılaştırmayın. Haaaa ille birilerine üzülmek istiyorsanız çocuklara ve gençlere üzülün onların mülk edinme ihtimali yok zaten. Öyle bir saçmalık vardı ki; emekli öğretmen yeni işe başlayan ÇALIŞAN öğretmenden fazla maaş alıyordu. Allah aşkına böyle saçmalık olur mu??

