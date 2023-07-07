Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Temmuz 2023 01:33
4/B liler hepiniz evli 2 çocuklunuzda bi benmi Bekar kaldım
Söz verilen maaşın nerdeyse 2 bin altı maaş alacağız Bi Allahın kuluda çıkıp demiyomi verilen söz tutulmamışdır diye

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