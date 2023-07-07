Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Temmuz 2023 02:53
Jandarma promosyon+seçim parası+maaş
Promosyonlar alay komutanlarının eline seçim ücretleri kimbilir kimlere artık hiç güvenim kalmadı kimseye

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