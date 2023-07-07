Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Temmuz 2023 02:54
Polis-Hemşire Eş durumundan tayin ,Bilgisi olan varmı arkadaşlar ?

Eşim hemşire ve Kilis'te görev yapmakta.Kendisinin ilk görev yeri ve eş durumundan tayin hakkı daha yeni doğdu.3 yıldır görev yapıyor.Ben resmi nikah akabinde hemen dilekçemi verdim ve Kilis iline tayinimi istedim.Sizce olumlu sonuçlanır mı?

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