KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


07 Temmuz 2023 05:29
Sözleşmeli büro personelliği mi kadrolu hizmetli mi
Arkadaş merhaba 7 aydır gençlik ve spor bakanlığında kadrolu hizmetliyim önlisansta 85 puanım var sözleşmeli büro personelliğine geçmeyi düşünüyorum. Sizce hangisi daha iyi. Fikirlerinizi söylerseniz sevinirim.

cemcet661
Aday Memur
07 Temmuz 2023 05:30
Sözleşmeli personel olarak işkura geçmeyi düşünüyorum
Toplam 1 mesaj

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