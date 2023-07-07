KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


07 Temmuz 2023 08:05
Torpil nasıl bulunur
Malum merkezi atamada almadı açıktan alacak büyük ihtimalle torpil nasıl bulunur ?

Mahmutt Kaya
Daire Başkanı
07 Temmuz 2023 09:15
bi tane av bayine git. Bana 1 adet torpil 1 adet kızkaçıran de. Tebrikler torpiliniz oldu.

Emreags
Aday Memur
07 Temmuz 2023 09:26
2010 Facebook'dan devam mı hala
Toplam 2 mesaj

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