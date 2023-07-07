Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Temmuz 2023 08:10
kıyma fiyatı

2020 ocakta 60 lira olan kıymanın kilosu şu an kasaplarda 360 lira ise 2025 temmuz ayında yani 2 sene sonra kaç lira olur tahmininiz nedir?


Alex10alec
Şube Müdürü
07 Temmuz 2023 08:31

En az 600 lira olur

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