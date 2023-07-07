İl dışı görevlendirme de gittiğimiz ilin terör parası varsa günlük tutardan bize yatırılır mı ? Birde arkadaşlar bu 6 aydan 6aya İstanbul kadrosu için 6000 TL yatırılacak deniliyordu o hala devam ediyor mu ? Bir kere aldık böyle bir söylenti vardı bu uygulama devam edecek mi yoksa tek seferlik miydi ?

İl dışı görevlendirme de gittiğimiz ilin terör parası varsa günlük tutardan bize yatırılır mı ? Birde arkadaşlar bu 6 aydan 6aya İstanbul kadrosu için 6000 TL yatırılacak deniliyordu o hala devam ediyor mu ? Bir kere aldık böyle bir söylenti vardı bu uygulama devam edecek mi yoksa tek seferlik miydi ?