Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Temmuz 2023 08:27
Sorular ?
İl dışı görevlendirme de gittiğimiz ilin terör parası varsa günlük tutardan bize yatırılır mı ? Birde arkadaşlar bu 6 aydan 6aya İstanbul kadrosu için 6000 TL yatırılacak deniliyordu o hala devam ediyor mu ? Bir kere aldık böyle bir söylenti vardı bu uygulama devam edecek mi yoksa tek seferlik miydi ?

Android60
Daire Başkanı
07 Temmuz 2023 08:49

Yatırılır ne kadar gün gittin ise o tutar hesaplanır size ödenir


aronfeller77
Şef
07 Temmuz 2023 09:01
Teşekkür ederim kıymetli meslektaşım
Android60, 1 saat önce

Yatırılır ne kadar gün gittin ise o tutar hesaplanır size ödenir

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıSeyyanen 8 binBazı yeni polisleri anlamıyorumTemmuzda Emekli olacak polis maası ne olurMaaş farkı E şükürcüleri alalım. Bu meslek bitmiştir.Zam Yalanıİstihdam listesi açıklayan illerTEMMUZ POLİS MAAŞI TAHMİN ANKETİPolisin maaşı

Sözlük

güne bir şiir bırak 1 hiç bir neden yokken konuşöayı kesen insan 1 analitik zeka 2 şu an çalan şarkı 2 uzay üssü 2 Kuyruğu dik tutmak 2 ben bilmem eşim bilir 4 Behram 3 yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim 1 vatandaşa tavsiyeler 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde ücretsiz konserler yarın başlıyorBrent petrolün varil fiyatı 76,94 dolarBrent petrolün varil fiyatı 76,94 dolarAK Parti'de 6 il başkanlığına atamaNoterde gayrimenkul satacaklar dikkat! Sahte dekontla dolandırılmayın

Editörün Seçimi

Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yokİkinci El Ucuz Suni Deri Dönerli Amortisörlü Satılık KoltukSeyyanen Zamdan 3647 TL Maaş Farkı