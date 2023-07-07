Kamu mühendisleri özlük hakları,maaşları,hakları için Ankara'da buluşuyor

08 Temmuz 2023 saat 13.30'da Ankara Anıtpark'ta Türkiye'nin dört bir yanından gelecek olan kamu mühendisleri seslerini haykıracak.Ben yine orada olacağım,bu köprüden önceki son çıkış oldu oldu olmadı birçok kişi istifayı basacak zaten.

Keşke dememek için sen de gel arkadaşım.