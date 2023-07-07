Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Temmuz 2023 08:28
Kamu mühendisleri özlük hakları,maaşları,hakları için Ankara'da buluşuyor

08 Temmuz 2023 saat 13.30'da Ankara Anıtpark'ta Türkiye'nin dört bir yanından gelecek olan kamu mühendisleri seslerini haykıracak.Ben yine orada olacağım,bu köprüden önceki son çıkış oldu oldu olmadı birçok kişi istifayı basacak zaten.

Keşke dememek için sen de gel arkadaşım.


uzak.yol
Aday Memur
07 Temmuz 2023 08:35
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aragorn421
Aday Memur
07 Temmuz 2023 09:17

Orada olacağız.

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