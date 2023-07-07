Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Temmuz 2023 08:31
Tum ogretmenler den ozur dlıyorum
Ben aslen fizik ogretmenı ama atanmayı bekleyemeyecek kadar bir an once is sahibi olmak ıcın polıslıge girmıs ve burda daha mutlu oldugumu gormus eski bir meslektasınız olarak sizden ozur diliyorum. Sınıf arkadasım olan aynı zamanda ev arkadasım olan fizik ogretmenı arkadasım la yıllar yıllar sonra karsılastıgımız da hep bizden fazla alıyor dusundugum ama yalan konusuyor dilencilik pesınde ler diye dusundugum ogretmenler den ozur diliyorum. Siz gercekten yeni baslayan bir polis den dahi 7~8 yıllık iken daha az alıyormussunuz. Bunu Baska bırı dese asla inanmazdım. Ancak sizin basogretmenler maaslarını soyleyerek insanları yanılgıya dusurdugunu de soylemek isterim size. Arkadas detaylıca bir ogretmen in bir polisten nasıl fazla alabileceğini alanların oldugunu ve buyuk sehırde ise ek ders konusunda sıkıntı yasadıgını fazla ek ders alamayacağını da detaylıca anlattı sizden ozur diliyorum. Haaa seviyor muyum karakter olarak gene sevmiyorum ama saygı konusunda saygı duyuyorum. Cocugun aldıgım maası gorunce ınananın sızın adınıza uzuldum.

prf23
Aday Memur
07 Temmuz 2023 08:40

Polislerimizin yaşadığı sinir stres, ölüm korkusu vb şeylerden dolayı bence tabiki daha fazla almalılar. Ama öğretmen maaşları da çok az, bu da gerçek. Memurların da az, emeklilerin de.


yellowstone01
Aday Memur
07 Temmuz 2023 08:58
İnsanla uğraşmak çok zor polis olarak yıpratıcı bir meslek ama kimse öğretmenliği de hafife almamalı artık öğretmenlik mesleği de öğrenci profilinden stres mesleği oldu . Şahsen ben yapamam öğretmenlik bana zor gelir . Her iki mesleğinde maaşı şuan olduğu yerde olmamalı . Biri güvenliği sağlayan diğeri insan yetiştiren meslek. Çaycıdan daha az nasıl alabilir akıl alır gibi değil . Amacım çaycıyı da küçümsemek değil asla ama akıl var fikir var yahu
prf23, 1 saat önce

Polislerimizin yaşadığı sinir stres, ölüm korkusu vb şeylerden dolayı bence tabiki daha fazla almalılar. Ama öğretmen maaşları da çok az, bu da gerçek. Memurların da az, emeklilerin de.

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