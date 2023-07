Tum ogretmenler den ozur dlıyorum

Ben aslen fizik ogretmenı ama atanmayı bekleyemeyecek kadar bir an once is sahibi olmak ıcın polıslıge girmıs ve burda daha mutlu oldugumu gormus eski bir meslektasınız olarak sizden ozur diliyorum. Sınıf arkadasım olan aynı zamanda ev arkadasım olan fizik ogretmenı arkadasım la yıllar yıllar sonra karsılastıgımız da hep bizden fazla alıyor dusundugum ama yalan konusuyor dilencilik pesınde ler diye dusundugum ogretmenler den ozur diliyorum. Siz gercekten yeni baslayan bir polis den dahi 7~8 yıllık iken daha az alıyormussunuz. Bunu Baska bırı dese asla inanmazdım. Ancak sizin basogretmenler maaslarını soyleyerek insanları yanılgıya dusurdugunu de soylemek isterim size. Arkadas detaylıca bir ogretmen in bir polisten nasıl fazla alabileceğini alanların oldugunu ve buyuk sehırde ise ek ders konusunda sıkıntı yasadıgını fazla ek ders alamayacağını da detaylıca anlattı sizden ozur diliyorum. Haaa seviyor muyum karakter olarak gene sevmiyorum ama saygı konusunda saygı duyuyorum. Cocugun aldıgım maası gorunce ınananın sızın adınıza uzuldum.

Ben aslen fizik ogretmenı ama atanmayı bekleyemeyecek kadar bir an once is sahibi olmak ıcın polıslıge girmıs ve burda daha mutlu oldugumu gormus eski bir meslektasınız olarak sizden ozur diliyorum. Sınıf arkadasım olan aynı zamanda ev arkadasım olan fizik ogretmenı arkadasım la yıllar yıllar sonra karsılastıgımız da hep bizden fazla alıyor dusundugum ama yalan konusuyor dilencilik pesınde ler diye dusundugum ogretmenler den ozur diliyorum. Siz gercekten yeni baslayan bir polis den dahi 7~8 yıllık iken daha az alıyormussunuz. Bunu Baska bırı dese asla inanmazdım. Ancak sizin basogretmenler maaslarını soyleyerek insanları yanılgıya dusurdugunu de soylemek isterim size. Arkadas detaylıca bir ogretmen in bir polisten nasıl fazla alabileceğini alanların oldugunu ve buyuk sehırde ise ek ders konusunda sıkıntı yasadıgını fazla ek ders alamayacağını da detaylıca anlattı sizden ozur diliyorum. Haaa seviyor muyum karakter olarak gene sevmiyorum ama saygı konusunda saygı duyuyorum. Cocugun aldıgım maası gorunce ınananın sızın adınıza uzuldum.