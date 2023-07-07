Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Temmuz 2023 08:41
Zimmetli Eşya Hakkında
Üzerime zimmetli el feneri bozulmuş galiba şarj ediyorum yanmıyor. Ne ceza alırım

YAŞAM SUYU
Aday Memur
07 Temmuz 2023 08:48
İhraç olursun :) Git bir arıza raporu tut sana zimmet yapan arkadaşa ver.
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