Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Temmuz 2023 08:48
Biri Türkiye Yüzyılı mı dedi?

Bu sabah Resmi Gazete'de yer alan CB Kararlarıyla;

-KDV %20'ye çıkarıldı!

-Harçlar %50 arttı!

-Şans Oyunları Vergisi %10, %14 ve %20'ye,

-Tüketici kredilerinde BSMV %10'dan, %15'e çıkarıldı!

-Yolcu beraberi getirilen telefon kullanım harcı 20 bin TL oldu!

Daha almadan %35 erişmişti maaşlarımız. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler(!)


Aziz NESİN
Şef
07 Temmuz 2023 08:50

Zamlar Yüzyılı vatana millete hayırlı olsun...


2ven
Aday Memur
07 Temmuz 2023 08:51

Türkiye yüzyılı dedikleri şey, dakirden vergi alıp zengine ihale vermek.


Yazar64
Şef
07 Temmuz 2023 09:14

Dünya öpücük gününde milletçe öpüldük konu başlığını silen yandaş admin. Seni de kınıyorum. Her konu başlığı senin dünya görüşünü yansıtmayabilir. Yukarıdan talimat mı aldın?


Esen0646
Genel Müdür
07 Temmuz 2023 09:16
Maaşa zam gelmese daha iyiydi.ki daha bu başlangıç

mmr-26
Aday Memur
07 Temmuz 2023 09:17

kdv artışları, aldığım ürünün fişini istediğimde zoraki veren, istemediğimde asla vermeyen minnak esnafın işine yarayacaktır.


vdtmlr
Genel Müdür
07 Temmuz 2023 09:34

Eğleniyor muyuz genşler!? Bence "doğru zaman".


dostar
Şef
07 Temmuz 2023 09:42

ben bır evleneyım ısterse moratoryum ılan etsınler umrumda olmaz

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