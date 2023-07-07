Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Temmuz 2023 08:54
Bir ?Ohh? çekin. Şahlanıyoruz!
Verilen müthiş maaş zamlarından sonra bi 'ohh' çektik. Şahlanabilmemiz için bi miktar kdv, ötv vs. zamları olacaktır arkadaşlar bunlar normaldir. Faiz sebep enflasyon sonuçtur sonuçta.Kudüse selam olsun!

alone02
Aday Memur
07 Temmuz 2023 09:06

Allah Allah Allah Allah....Allahu ekber elhamdülillah çok şükür İnşeAllah, Ya Habibi Ya Hızır.


Kagiş
Müsteşar
07 Temmuz 2023 09:45

Arada bir su da için! Hep çay içmek bünyeye zararlıdır dostlar!)))

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