Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Temmuz 2023 08:55
Ek Gösterge

Arkadaşlar D/K 6/3 memur ek gösterge artışı ne kadar olur. Memurlar.net maaş hesaplamıyor. Bilen varsa bilgilendirirse sevinirim.

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