Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


07 Temmuz 2023 09:01
Mühendis- Şef hiyerarşi

Merhaba arkadaşlar, İdari bir şef bir mühendise amirlik yapabilir mi bunun yasal bir dayanağı var mıdır acaba ?

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