Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Temmuz 2023 09:10
Arttırımlı hizmet puanı

Benim çalıştığım okul zorunlu hizmet okulu. Af geldi zorunlu hizmetim kalktı. Ben bu okulda çalışmaya devam edersem hizmet puanımı yüzde 50 arttırımlı alacağım degilmi. Örneğin 14 aliyorsam 21 alacağım.

Çok Yazılan Konular

Temmuz Zammı Beli oldu. 17.55 + 8.000 TL%17,5 Zam Oranına Göre Yeni TaktikMüdüre okulun bahçesini temizlemem dedimMemur Maaşındaki Türlü Türlü OyunlarEğitim Bir Sen Ali Yalçın Siz Ne iş Yaparsınız ?Tayin ayrılma işlemi kaç gün içerisinde?Seyyanen Zammın Bir Yıllık Farkı ve Bilançosu.Ek ders yükseltilir mi?Seyyanen Zamdan 3647 TL Maaş FarkıMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok

Sözlük

2021 1 yama 1 Bugün olanlar 6 kelimeleri titizlikle seçmek 2 ülkeyi sozluk.memurlar.net yönetse olacaklar 5 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 2 yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim 1 analitik zeka 2 yazım yanlışı 1 saplantı 1

Son Haberler

Gaziantep'te cinayetten müebbet hapis cezası alan firari yakalandıCumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde ücretsiz konserler yarın başlıyorBrent petrolün varil fiyatı 76,94 dolarBrent petrolün varil fiyatı 76,94 dolarAK Parti'de 6 il başkanlığına atama

Editörün Seçimi

Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yokİkinci El Ucuz Suni Deri Dönerli Amortisörlü Satılık KoltukSeyyanen Zamdan 3647 TL Maaş Farkı