Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Temmuz 2023 09:23
8077 seyyanen zam

8077 lira 15 ine yetişmeyecek, ay sonuna dogru ek bordro ile mi alacaz 8077 lirayı?


akbey aslan
Şef
07 Temmuz 2023 09:24
Bugün meclise gelecekti inşallah yetişir

masterrrrr
Memur
07 Temmuz 2023 09:27

Araya haftasonu giriyor nasıl yetiştiricekler acaba?


fatih6767
Aday Memur
07 Temmuz 2023 09:49

Milletvekililleri kendileri zam alacak olsa gece mesai yapardı

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