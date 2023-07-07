Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Temmuz 2023 09:49
Memurlar.net ve sendikalar sesimizi duymuyor, duyurmuyor

kamu kurumlarında 1 yıldan az süreli çalışanlar 8077 tl seyyanen zammı alamayacak. Aynı iş yerine aynı şartlarda girilmiş. çıkan kanunla onlar kadro almış, Aynı şekilde sözleşmeli personele kadro verilirken bu defa dışarda bırakıldık. Sendikalar ses çıkarmadı. Hem de gelin bize üye olun diye her gün yanımıza gelirken. Şimdi de seyyanen verilen "8077tl" zam da dışarda bırakıldık. Normal memur ev kirası verirken biz vermiyor muyuz? Normal memur enflasyona ezilirken biz ezilmiyor muyuz? SESİMİZİ DUYUN kamu kurumlarında 1 yıldan az süreli çalışanlar 8077 tl seyyanen zammı alamayacağızzzz

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