Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Temmuz 2023 09:59
El durumu ataması

İlk ataması yapılan öğretmen eşin yanına mazeret tayini isterken hangi evraklar gerekiyor? Yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşekkürler.


Mk.46
07 Temmuz 2023 10:00

*Eş durumu


siriusblack1414
Aday Memur
07 Temmuz 2023 10:18
1-Evlilik cüzdanı fotokopisi 2-Atama belgesi 3-Görev belgesi 4-iş sözleşmesi 5-varsa 3 yıl atanamayacağına dair yazı

Mk.46
07 Temmuz 2023 10:48

Çok sağolun

siriusblack1414, 2 saat önce
1-Evlilik cüzdanı fotokopisi 2-Atama belgesi 3-Görev belgesi 4-iş sözleşmesi 5-varsa 3 yıl atanamayacağına dair yazı
Toplam 3 mesaj

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