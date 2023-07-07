Gümüşhane havalimanı hakkında

Amin hocam ben belirsizlik sevmiyorum oraya atanıp başka bir yere görevlendirme gibi durumlar sıkıntı benim için. Ev tutsak ne kadar kira kontratı olacağı belli değil hangi şehirde olacağımız belli değil. Mesela yozgat oldu diyelim hangi ilde olacağımız belli değil gibi gibi. Sağolun yine de verdiğiniz bilgiler için.

Amin hocam ben belirsizlik sevmiyorum oraya atanıp başka bir yere görevlendirme gibi durumlar sıkıntı benim için. Ev tutsak ne kadar kira kontratı olacağı belli değil hangi şehirde olacağımız belli değil. Mesela yozgat oldu diyelim hangi ilde olacağımız belli değil gibi gibi. Sağolun yine de verdiğiniz bilgiler için.

mistik 61, 2 saat önce Bölge özelinde baktiğim zaman Trabzon Erzurum kesin olarak kalırsın dediklerim hakkında hayırlısı olsun inşallah