Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


07 Temmuz 2023 10:02
Gümüşhane havalimanı hakkında
Arkadaşlar Gümüşhane havaalanı açık mı? Oraya atananlar başka yere mi alınıyor? Bilgisi olan var mı?

mistik 61
07 Temmuz 2023 10:12
Gümüşhanede havaalanı yokki

Secretgift
Şef
07 Temmuz 2023 10:18
Ama kılavuzda alıma çıkmış. Nasıl oluyor?
mistik 61, 2 saat önce
Gümüşhanede havaalanı yokki

mistik 61
07 Temmuz 2023 10:20
Yapımı devam edenhavaalani var Gümüşhane Bayburt havaalanı Mart 2023 de açilmasi planlanıyor o yüzden alıma çikilmis olabilir
Secretgift, 2 saat önce
Ama kılavuzda alıma çıkmış. Nasıl oluyor?

Secretgift
Şef
07 Temmuz 2023 10:21
Peki hocam şu an kılavuzda yer alan memur kadrosunu açtığı havalimanlarından hangisini kazanırsak kesin olarak orada yaşarız? Hangi havalimanları aktif yani?
mistik 61, 2 saat önce
Yapımı devam edenhavaalani var Gümüşhane Bayburt havaalanı Mart 2023 de açilmasi planlanıyor o yüzden alıma çikilmis olabilir

mistik 61
07 Temmuz 2023 10:25
Bölge özelinde baktiğim zaman Trabzon Erzurum kesin olarak kalırsın dediklerim hakkında hayırlısı olsun inşallah
Secretgift, 2 saat önce
Peki hocam şu an kılavuzda yer alan memur kadrosunu açtığı havalimanlarından hangisini kazanırsak kesin olarak orada yaşarız? Hangi havalimanları aktif yani?

Secretgift
Şef
07 Temmuz 2023 10:30
Amin hocam ben belirsizlik sevmiyorum oraya atanıp başka bir yere görevlendirme gibi durumlar sıkıntı benim için. Ev tutsak ne kadar kira kontratı olacağı belli değil hangi şehirde olacağımız belli değil. Mesela yozgat oldu diyelim hangi ilde olacağımız belli değil gibi gibi. Sağolun yine de verdiğiniz bilgiler için.
mistik 61, 2 saat önce
Bölge özelinde baktiğim zaman Trabzon Erzurum kesin olarak kalırsın dediklerim hakkında hayırlısı olsun inşallah
Toplam 6 mesaj

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