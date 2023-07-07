Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Temmuz 2023 10:09
Böyle bir iş var mı ?

Arkadaşlar memlekette tatildeyken bir akrabamı hastaneye götürmem gerekti..ancak randevusu yok.

Bizde dedikki sabah erkenden gidelim normal kimlikle sıra alınan kontenjana dahil olabilirsek sırayı alır muayene oluruz.Her neyse hasta kayıtta oturan 2 kişiye istediğimiz poliklinikte sıra almak istiyoruz diye söyledik.Verdikleri cevap ise biz sıra vermiyoruz sadece sizin internet üzerinden yada 182 den aldığınız randevuları onaylıyoruz..Tamam muayene olmaktan da vazgeçtikte bütün gün yaptıkları iş sadece randevuları onaylamak olabilir mi ?

Böyle bir iş için kadro açılması doğru mu ? Herhangi bir 2 yıllık yazılımcı yada amatör olarak kod yazan birisi bile bu görevlilerin yapacağı işi yapan 5 satır kod yazabilir.Benim ailemde doktorların ve çektiği çileleri bilmem nedeniyle zoruma gitti şahsen...

Düşünebiliyor musunuz örnek olarak Ali Veli isimi bir kişi randevu almış buradaki hasta kayıda gelip ben geldim diyor ve onlarda randevusunu tek tık onaylıyor adamların sabahtan akşama kadar yaptığı tek şey ONAY BUTONUNA TIKLAMAK...VE İÇERİDEKİ DOKTORLA AŞŞAĞI YUKARI AYNI MAAŞI ALIYORLAR.Yaka kartlarında soy isimler aynı.hangi polikliniğe gitsem hasta kayıtta benzer soy isimler var belli hastanede aile şirketine dönüşmüş sorsan o işi yapabilecek yeterliliğe sahipler mi ? milletin çocuğu kpss lerde 80-90 alıp sürünürken bu adamlar nasıl yerleşmiş !!


cetek
Aday Memur
07 Temmuz 2023 11:14

VHKİ dediğin iş tam olarak budur zaten. Siz memurluğu ne sanıyordunuz ki?


Norcamp
Aday Memur
07 Temmuz 2023 11:22

Memurluk ile ne alakası var bu durumun özellikle sordum randevu onaylamaktan başka görevleri yokmuş.Bir alman kurdunuda 3 ay eğit oda aynı işi yapar.Anlayamadınız galiba TEK İŞ BUTONA BASMAK...Bunun için vhki ne alaka...bunun için kadro açılır mı ? hadi açıldı soy isimler hep benzer....aile şirketi olmuş belli.Eşe dosta gider KADRO AÇILIRR !!

Sanırım sizde memurluğu eş dost sayesinde elde etmiş Varlıksınız.

Adaletin birgün boğazınızdan girip düğümlenmesi dileği ile

cetek, 53 dk. önce

VHKİ dediğin iş tam olarak budur zaten. Siz memurluğu ne sanıyordunuz ki?

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