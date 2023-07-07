Böyle bir iş var mı ?

Arkadaşlar memlekette tatildeyken bir akrabamı hastaneye götürmem gerekti..ancak randevusu yok.

Bizde dedikki sabah erkenden gidelim normal kimlikle sıra alınan kontenjana dahil olabilirsek sırayı alır muayene oluruz.Her neyse hasta kayıtta oturan 2 kişiye istediğimiz poliklinikte sıra almak istiyoruz diye söyledik.Verdikleri cevap ise biz sıra vermiyoruz sadece sizin internet üzerinden yada 182 den aldığınız randevuları onaylıyoruz..Tamam muayene olmaktan da vazgeçtikte bütün gün yaptıkları iş sadece randevuları onaylamak olabilir mi ?

Böyle bir iş için kadro açılması doğru mu ? Herhangi bir 2 yıllık yazılımcı yada amatör olarak kod yazan birisi bile bu görevlilerin yapacağı işi yapan 5 satır kod yazabilir.Benim ailemde doktorların ve çektiği çileleri bilmem nedeniyle zoruma gitti şahsen...

Düşünebiliyor musunuz örnek olarak Ali Veli isimi bir kişi randevu almış buradaki hasta kayıda gelip ben geldim diyor ve onlarda randevusunu tek tık onaylıyor adamların sabahtan akşama kadar yaptığı tek şey ONAY BUTONUNA TIKLAMAK...VE İÇERİDEKİ DOKTORLA AŞŞAĞI YUKARI AYNI MAAŞI ALIYORLAR.Yaka kartlarında soy isimler aynı.hangi polikliniğe gitsem hasta kayıtta benzer soy isimler var belli hastanede aile şirketine dönüşmüş sorsan o işi yapabilecek yeterliliğe sahipler mi ? milletin çocuğu kpss lerde 80-90 alıp sürünürken bu adamlar nasıl yerleşmiş !!