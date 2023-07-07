Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Temmuz 2023 10:17
Refah payı

Zam 3 aşamadan oluşacaktı öyle söylendi

1 enflasyon farkı ve sözleşme zammı

2 seyyanen zam

3 refah payı

Şuana kadar ilk ikisi için sonuçlar belli acaba bugün refah payı ile ilgilimbir açıklama olurmu meclis aşamasında geçmeli ,

Refah payı ile birlikte oransal zam %17.55 den en az %25 e çekilir beklentisindeyim


masterrrrr
Memur
07 Temmuz 2023 10:39

Zannetmiyorum.

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