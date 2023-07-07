KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


07 Temmuz 2023 10:19
Teiaş esenler yazacaklar

merhabalar..kimler burayi yazacak arkadaslar? ben de yazmayi dusunuyorum ama 2024 sonu özellesecegini soyluyorlar.sonrasi havuz ve rastgele bir kurum..bu konu hakkinda benim gibi endiseleri olan var mi merak ediyorum? ornegin yazdin 90 puanla teiasi..1 2 yil sonra seni attilar sgk ya, nufusa gibi yogun ve kalabalik bir kuruma..bu dusunce beni acayip bozuyor..dusuncelerinizi merak ediyorum.diger kitlerin ozellestirilmesi hakkinda bilgisi olan da varsa yazsin lutfen..

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