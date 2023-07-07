Otizm Spektrum Bozukluğu ve Tayin DURDURMA

Selamlar.

İstanbul?da görev yaparken (10.yılın içerisindeyim) tayinim 2.bölgeye çıktı(deprem bölgesi değil). İpka vermedim gitmek istedim. Oğlum 1 yıldır Otizm Spektrum Bozukluğu tanısıyla rehabilitasyon görmekteydi. (Kurul Raporumuz vardır). Kurul raporu bitmeden doktorumuzla yapılan görüşmelerde durumunun iyi olduğunu raporunu yenilemeyi düşünmediğini söyledi. Ancak en son kontrolünde 1 yıl daha raporu uzatacağını 1 yıl daha rehabilitasyon görmesi gerektiğini söyledi. Ben de buna istinaden doğuyu tercih etmiştim. Şuan eğitim aldığı kurumdan çok memnunuz çocuğumuza çok çok iyi geldi. Biz de mevcut eğitiminin aksamaması için 1 yıl durdurmak için dilekçe verdim. Daha önce böyle bir durum yaşayan var mı? Varsa akıbeti ne oldu? Bu konu hakkında sizce durumum ne olur ? Herkese teşekkürler.