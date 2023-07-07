Subay ve astsubay maaşlarını soranlar buraya

Bazı zibidiler sürekli soruyor diye subay maaşlarını şimdiden söyleyeyimki başlık açıp forumu rahatsız etmesinler. Asteğmen maaşı 30.000 tl oldu. Teğmen 32, üsteğmen 34, yüzbaşı 36, binbaşı 38, yarbay 42, albay 48, tuğgeneral 58, tümgeneral 61, korgeneral 65, orgeneral 78, kuvvet komutanları 85, genelkurmay başkanı 90 alıyor. Milli savunma bakan yardımcısı 95, milli savunma bakanı 100 bin tl alıyor. Astsubay astçavuş ve uzman çavuşların maaşı 27 binden başlayıp kıdem ve derecelerine göre 38'e kadar çıkıyor. Bunlar ham maaşlar olup tazminatlar hariçtir. Örneğin doğuda çeşitli şehir ve ilçeler terörle mücadele kanunu kapsamında derecelere sahiptir. Hakkari ve ırak sınırında çift maaşa yakın olur. 32 bin maaşı olan teğmen suriyede 100 bine yakın alır. Libyada standart günlük 100 dolardan aylık 3.000 dolar. En yükseği hala suriyedir. Suriyede görev alan bir albay, 150 bin, generalse 200 bin civarı alır. Birden fazla birimde görev veya amirlik yapan subaylarda her birim için maaş alır.

Bazı zibidiler sürekli soruyor diye subay maaşlarını şimdiden söyleyeyimki başlık açıp forumu rahatsız etmesinler. Asteğmen maaşı 30.000 tl oldu. Teğmen 32, üsteğmen 34, yüzbaşı 36, binbaşı 38, yarbay 42, albay 48, tuğgeneral 58, tümgeneral 61, korgeneral 65, orgeneral 78, kuvvet komutanları 85, genelkurmay başkanı 90 alıyor. Milli savunma bakan yardımcısı 95, milli savunma bakanı 100 bin tl alıyor. Astsubay astçavuş ve uzman çavuşların maaşı 27 binden başlayıp kıdem ve derecelerine göre 38'e kadar çıkıyor. Bunlar ham maaşlar olup tazminatlar hariçtir. Örneğin doğuda çeşitli şehir ve ilçeler terörle mücadele kanunu kapsamında derecelere sahiptir. Hakkari ve ırak sınırında çift maaşa yakın olur. 32 bin maaşı olan teğmen suriyede 100 bine yakın alır. Libyada standart günlük 100 dolardan aylık 3.000 dolar. En yükseği hala suriyedir. Suriyede görev alan bir albay, 150 bin, generalse 200 bin civarı alır. Birden fazla birimde görev veya amirlik yapan subaylarda her birim için maaş alır.