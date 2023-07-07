Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Temmuz 2023 10:32
Subay ve astsubay maaşlarını soranlar buraya
Bazı zibidiler sürekli soruyor diye subay maaşlarını şimdiden söyleyeyimki başlık açıp forumu rahatsız etmesinler. Asteğmen maaşı 30.000 tl oldu. Teğmen 32, üsteğmen 34, yüzbaşı 36, binbaşı 38, yarbay 42, albay 48, tuğgeneral 58, tümgeneral 61, korgeneral 65, orgeneral 78, kuvvet komutanları 85, genelkurmay başkanı 90 alıyor. Milli savunma bakan yardımcısı 95, milli savunma bakanı 100 bin tl alıyor. Astsubay astçavuş ve uzman çavuşların maaşı 27 binden başlayıp kıdem ve derecelerine göre 38'e kadar çıkıyor. Bunlar ham maaşlar olup tazminatlar hariçtir. Örneğin doğuda çeşitli şehir ve ilçeler terörle mücadele kanunu kapsamında derecelere sahiptir. Hakkari ve ırak sınırında çift maaşa yakın olur. 32 bin maaşı olan teğmen suriyede 100 bine yakın alır. Libyada standart günlük 100 dolardan aylık 3.000 dolar. En yükseği hala suriyedir. Suriyede görev alan bir albay, 150 bin, generalse 200 bin civarı alır. Birden fazla birimde görev veya amirlik yapan subaylarda her birim için maaş alır.

Umut0621
Genel Müdür
07 Temmuz 2023 10:44
Bu iş para içinde yapılmaz. Zordur. Sürekli tayin olunur. 2 sene istanbulda durursun sonra 2 sene suriye. 15 sene istifa etme hakkı yoktur. Ederse hapis cezası. Kimi subay çadırda kimisi konteynerde kalır. Sevdiklerinden uzaktadır. Ancak devletimizin subay ve astsubaylara ek bir takım zamlarda yapması gerekir. Masabaşı çalışan memur ile can alan ve veren subay eşit olmaz. Kimse kabul etmez. En düşük astsubay maaşı en az 35 olmalı subaylarda 40 olmalı. Biz sevdiklerimizden uzaklardayız. Çesitli şartlarla mücadele ediyoruz. Yoksulluk sınırı olmuş 27.000 tl. Önümüzdeki 6 ay bu maaşlarla yine yoksul sınıfta yer alırız. Subay ve astsubay çok önemlidir. Devletin güvenliği onlardan sorulur.

Ysf yzc
Aday Memur
07 Temmuz 2023 11:05

Askerlik zordur maaşlara sözüm yok. Ülke nin savunmaya harcadığı paranın haddi hesabı yok bununla

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