Teşkilatın Kalitesi

Bizi biz değil yönetenler değersizleştirti. Hakkını çalıştığının karşılığı alamayan kim olursan olsun, en okumuşu , en kariyerli meslek grubu da olsa , eğer insan yerine konmayıp gece gündüz çalışıyorsa, ek görevleri bitmiyorsa ve bunun karşılığınıda alamıyorsa emin ol aynı şeyi yapar.

Bizi biz değil yönetenler değersizleştirti. Hakkını çalıştığının karşılığı alamayan kim olursan olsun, en okumuşu , en kariyerli meslek grubu da olsa , eğer insan yerine konmayıp gece gündüz çalışıyorsa, ek görevleri bitmiyorsa ve bunun karşılığınıda alamıyorsa emin ol aynı şeyi yapar.