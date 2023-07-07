Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Temmuz 2023 10:35
Teşkilatın Kalitesi

Hızlı bir giriş yapmak istiyorum. Hem forumda olsun hem meslekte olsun teşkilatın kalitesine yakışmayan, sokak ağzı ile konuşan, Türk milletini ve iradesini temsil eden bir insana yakışmayan hal ve hareketler artmaya başlamıştır. Bizlerin Türk polisi olarak Türk gelenek ve göreneklerine uygun hareket etmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımız bize baktıklarında oturmasıyla, kalkmasıyla, diksiyon ve hitabetiyle birer idol görmeleri gerekiyor. İçimizde rekabet edeceksek kaliteyi arttırmak için rekabet etmemiz gerekiyor. Değer görmek istiyor isek önce bizim kendimize değer vermemiz gerekiyor. Ve her şeyden önce adaletin kılıcı olan bizlerin adil olması gerekiyor.


Delidolu66
Memur
07 Temmuz 2023 11:00
Bizi biz değil yönetenler değersizleştirti. Hakkını çalıştığının karşılığı alamayan kim olursan olsun, en okumuşu , en kariyerli meslek grubu da olsa , eğer insan yerine konmayıp gece gündüz çalışıyorsa, ek görevleri bitmiyorsa ve bunun karşılığınıda alamıyorsa emin ol aynı şeyi yapar.

Türk Polis Teşkilatı
07 Temmuz 2023 11:31

Nasıl iseniz öyle idare edilirsiniz.

Sen amire saygıyı çok görürsen, amir de zulmü sana hak görür. Sen vatandaşını küçük görürsen, üst perdeden konuşursan, üstün de sana tepeden bakmayı hak görür.

Batıda ne kadar çalışıyorsan doğuda da o kadar dinleniyorsun. Bu şeklide dengelenmiş oluyor.

İnsan yerine konmak için önce insan olmak gerekiyor. Devlet zamanında polise iyi baktı değil mi?

Delidolu66, 1 saat önce
Bizi biz değil yönetenler değersizleştirti. Hakkını çalıştığının karşılığı alamayan kim olursan olsun, en okumuşu , en kariyerli meslek grubu da olsa , eğer insan yerine konmayıp gece gündüz çalışıyorsa, ek görevleri bitmiyorsa ve bunun karşılığınıda alamıyorsa emin ol aynı şeyi yapar.
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