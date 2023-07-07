Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Temmuz 2023 10:49
Gih mi Polislik mi ?

Ben polis okulundayken sağlık sebebiyle elenip dava ile dönerek başka bir dönem tekrar okuyup polis memuru oldum ancak aleyhime yargı kararı gereği meslekten cikarildim gihe başvuru yaptım. Onun sonucunu bekliyorum sizce polislige tekrar dönüş için dava mi açayım gih olursa onda mı kalayım kafam çok karıştı fikrinizi almak istedim.


Öy71
Aday Memur
07 Temmuz 2023 10:59
Kardeş bu konu bence tartışılmaz tabi ki GİH

Yıldızbasss
Aday Memur
07 Temmuz 2023 11:53

İlerde pişman olmak istemiyorum severek girdigim bir meslekti polislik bnm icin gihin şartlarını pek bilmiyorum

Öy71, 1 saat önce
Kardeş bu konu bence tartışılmaz tabi ki GİH
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıSeyyanen 8 binBazı yeni polisleri anlamıyorumTemmuzda Emekli olacak polis maası ne olurMaaş farkı E şükürcüleri alalım. Bu meslek bitmiştir.Zam Yalanıİstihdam listesi açıklayan illerTEMMUZ POLİS MAAŞI TAHMİN ANKETİPolisin maaşı

Sözlük

kadınlarda evde kalma yaşı 2 uyuz 1 Deprem 1 Bugün olanlar 8 havar 1 baba evi 2 şu an çalan şarkı 3 artık kimsenin karşı tarafı dinelmemesi 1 threads 2 kapri 1

Son Haberler

Türkiye'de geçen ay 208 binin üzerinde gayrimenkul satışı yapıldıCHP'den 'danışman atamaları' haberlerine ilişkin açıklamaDolar/TL, 26,11 seviyesinden işlem görüyorDepremlerde yıkılan apartmanın 2 müteahhidine 90'ar yıla kadar hapis talebiDiyanet'ten depremzede öğrenciler için yaz kampı

Editörün Seçimi

Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yokİkinci El Ucuz Suni Deri Dönerli Amortisörlü Satılık KoltukSeyyanen Zamdan 3647 TL Maaş Farkı