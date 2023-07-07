Ya birader boku yedik zaten sabah sabah ötv KDV harcar bilmem nelere geçirdiler sen 8binden bahsediyon bu saatten sonra sana 20 daha vermesi lazım ki bu sabahın acısı çıksın

Ya birader boku yedik zaten sabah sabah ötv KDV harcar bilmem nelere geçirdiler sen 8binden bahsediyon bu saatten sonra sana 20 daha vermesi lazım ki bu sabahın acısı çıksın