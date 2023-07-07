Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Temmuz 2023 10:49
Maaş

Meclis görüşmelere 11 temmuza kadar ara verildi diyor 15 temmuza zamlı maaşın sadece 17.55 olan kısmını alacakmisiz doğrumu bu biri birşey söylesin


reddblackk
Aday Memur
07 Temmuz 2023 10:50
Yetişmez hocam 8 bin ayın 15 ine o yüzden 17.5 zamlı alacağız

akbey aslan
Şef
07 Temmuz 2023 11:01
Bugün meclise gelecekti

masterrrrr
Memur
07 Temmuz 2023 11:01

Dogru. 8077 lira seyyanen zammı da maaştan hemen sonra ek bordro ile alacagız.


FCoksen1974
Memur
07 Temmuz 2023 11:05

Çok çalıştılar yoruldu adamlar haklılar 15 temmuzda zaten tatile gireceksiniz ne arası bu?


Türk Polis Teşkilatı
07 Temmuz 2023 11:12

Peki ev sahibine "biz %17 zam aldık sen de kiraya maks %17 zam yap" diyebilecek miyiz? Hiçbir iş yapmadan para kazanana %25, gece gündüz çalışana %17. Bu millete hizmet bu kadar ucuz olmamalı. Devlet, dolayısı ile millet memuruna verdiği sözü tutmalı ve memurunu enflasyona ezdirmemelidir. Bizler az sayımıza rağmen 86 milyonun derdine koşuyor isek 86 milyon da bir zahmet bize baksın.


Police444
Memur
07 Temmuz 2023 11:38

Yetişir merak etmeyin bugün yasalaşır


casser1a
Şube Müdürü
07 Temmuz 2023 11:47
Ya birader boku yedik zaten sabah sabah ötv KDV harcar bilmem nelere geçirdiler sen 8binden bahsediyon bu saatten sonra sana 20 daha vermesi lazım ki bu sabahın acısı çıksın

Police444
Memur
07 Temmuz 2023 11:48

Akparti grup başkanvekili 15 inde hepsi ödenecek diyor bi tarafınızdan element uydurmayin

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