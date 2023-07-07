Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


07 Temmuz 2023 10:52
Son atamada DHMİ yozgata atanan kişi

Ocak atamasında Dhmi Yozgata atanan kişi bana ulaşabilir mi?

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